كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 صباحاً - صحيفة ميل أون صنداي: لا انتخابات عامة في يونيو القادم ببريطانيا

نفى مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقريرا لصحيفة ميل أون صنداي يقول إن مستشاري رئيسة الوزراء يفكرون في تحديد السادس من يونيو حزيران لإجراء الانتخابات العامة.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء إن التقرير "غير صحيح مئة بالمئة".

وذكر التقرير أن مستشاري ماي يدرسون إجراء الانتخابات في السادس من يونيو في حال سيناريو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس.

وكانت قد قالت ماي إن: "إجراء انتخابات عامة سيكون أسوأ ما يمكن أن نفعله في الوقت الراهن"، مشددة على الانتخابات العامة حاليًا ليست في المصلحة الوطنية للبلاد.

وأضافت أن "إجراء انتخابات العامة سيعمق الانقسامات عندما نحتاج إلى الوحدة، وسيؤدي إلى الفوضى عندما نحتاج إلى اليقين".