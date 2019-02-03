دراسة حديثة: قلة النوم تؤثر على الذاكرة

أكدت دراسة حديثة أن قلة النوم والاستيقاظ خلال ساعات النوم يؤثر على الذاكرة، ويزيد من إحساس الشعور بالصداع في اليوم التالي.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "Authority Nutrition"، أن نقص النوم يؤثر على خلايا الدماغ، بطريقة تزيد الإحساس بالألم، ويوجد أكثر من شكل لصعوبات النوم، منها الأرق، وعدم الاستغراق بعمق في النوم، وتكرار الاستيقاظ خلال ساعات النوم.

وقد وجدت الدراسة المتخصصة في طب الأعصاب أن صعوبات النوم بأشكالها المختلفة تؤثر على الذاكرة وعلى خلايا الدماغ بطريقة تؤدي إلى تضاعف الإحساس بآلام الجسم.

وحثت توصيات الدراسة على تفادي الأطعمة الدهنية والتوابل الحارة ومشروبات الكافيين في المساء لأنها ترتبط بصعوبة النعاس والاستغراق في النوم.

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