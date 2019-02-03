بالصور| بريطانية تتجاهل نصيحة والدها فتكتشف إصابتها بـ"سرطان الجلد"

تمتع والدها بخبرة التعامل مع المرض جعل ابنته تتدارك مرضها بسرطان الجلد نتيجة اكتشافه مبكرًا، فكانت تتجاهل السيدة لايري مورفي، البالغة من العمر 30 عامًا، الحكة المصابة بها في بطنها وعلامات تمدد الجلد والشامات الظاهرة على بطنها، اعتقادا منها أن تلك العلامات ترجع لحملها.

أهملت الذهاب للطبيب في البداية، وكانت حينها في الشهر السادس من الحمل، وظلت تهمل الأمر حتى أنجبت وبلغ طفلها عامه الأول، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد إلحاح من والدها ونصحه لها بضرورة الذهاب للطبيب، الذي كان يعاني من سرطان الجلد، ونجح في العلاج منه حيث اكتشفه مبكرا، لذا نصحها بألا تهمل الشامات التي تظهر لها والحكة التي تتعرض لها.

قرر الأطباء استئصال الشامة وتفاجئت "لايري"، باتصال من الطبيب يطلب منها الحضور على الفور إلى المستشفى، وعندها أخبرها بأنها مصابة بسرطان الجلد.

شعرت بالندم الشديد نتيجة تجاهلها نصيحة والدها، مشيرة إلى أنه من حسن حظها أنها لم تتجاهلها إلى الأبد، وأنها ذهبت إلى الطبيب قبل فوات الأوان، لأن هذا ما أنقذ حياتها.

​