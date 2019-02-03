كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - إليك أسباب الإصابة بألم العين والصداع



هل تعانى من الصداع النفسى المفاجئ مع حرقة في عينيك والرغبة بحكها إليك أسباب الإصابة بألم العين يقدمها موقع هيلث .. -التوتر والإصابة بضغط العين.. من أبرز الأسباب المسببة لألم العين ويترافق بجانبهم الرغبة فى القىء .. - التهاب واحتقان الجيوب: سبب من أسباب الشعور بألم العين وقد يترافق مع الإصابة بالصداع النصفى .. - اضطرابات الغدة النخامية: سبب مهم للصداع والشعور بألم العين المفاجئ - التهاب العين: احمرار عينيكِ والشعور بالحرقة الشديدة سبب رئيسى للشعور بألم العين.. لتقليل ألم العين عليك الاستلقاء بهدوء في غرفة معتمة مع إغماض العينين وتناول مسكنات الألم باعتدال

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