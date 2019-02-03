كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - فيديو صادم..علقة موت لمدرس ثانوي من طالب أمام الفصل

تلقى مدرس ثانوي علقة ساخنة من قبل أحد الطلاب بالفصل، حيث أقدم الطالب على لكم المعلم بشكل عنيف ومؤلم.

ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، طالباً بمدرسة ثانوي أمريكية يلكم مُعلمه عدة لكمات في رأسه، وذلك بعد دخولها في مواجهة انتهت بتلقين الطالب علقة ساخنة لمعلمه، ليصبح الطالب في ورطة مع المدرسة والبوليس.

وقالت الشرطة إن الطالب ألقي القبض عليه في المدرسة وأنه يواجه اتهامات محتملة بالاعتداء العنيف على معلمه.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو