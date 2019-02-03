كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - أهم أسرار تحضير مربى فواكه الموسم الشتوية

تتشابه طرق تحضير المربى لمعظم أنواع الفاكهة، لكن الشيف نجلاء الشرشابي تقدم أهم أسرار تحضير مربى فواكه الموسم الشتوية لتكون بطعم وشكل الجاهزة.

مربى الفراولة

يفضل استخدام حبات الفراولة كاملة حتى يتضح طعمها أكثر في المربى، لهذا يجب اختيار الفراولة الطازجة حمراء اللون تامة التسوية، حتى تعطي اللون الأحمر المظبوط، وعند تحضيرها تغسل وتجفف قبل خطوات تحضيرها في المربى حتى يتم إعدادها بطريقة صحيحة دون أن تفسد أو تطول تسويتها.

أما عن النكهات فيمكن إضافة الفانيليا لها.

مربى البرتقال

يفضل اختيار ثمرات البرتقال المتماسكة ذات القشرة اللامعة الطازجة، لأن قشرته تقطع وتستخدم في تحضير المربى، حيث يعطى طعم ولون أكثر تركيزًا، وعند استخدام القشرة تنزع منها الطبقة الداخلية البيضاء ويبقى الجزء البرتقالي منها فقط.

أما عن النكهات التى يمكن إضافتها لمربى البرتقال، القرفة والقرنفل.

مربى اليوسيفي

يمكن تحضير مربى اليوسيفي بخطوات بسيطة وسريعة ولكن يجب الانتباه واختيار ثماره الطازجة ذات القشرة الجيدة دون بقع أو علامات تعفن لأنه يحضر بقشرته كاملة.

ويمكن معاملته كمربى البرتقال وتضاف له نفس المكونات مثل الجزر والمنكهات كالقرفة والقرنفل.

مربى الموز

​من الأفضل عند تحضير مربى الموز، أن يتم استخدام الموز البني "المستوي" حيث يكون طري أكثر ونسبة السكر به أعلى وعامة لا يوضع الكثير من السكر به نظرا لحلاوة طعمه.

ويجب الانتباه إن كانت الوصفة بها معيار كيلو من الموز فيكون ذلك بعد تقشيره لأن القشر يأخذ جزء من الوزن، لذا يوضع بكمية أكبر على الأقل كيلو وربع إذا كان بقشره.

أما عن المنكهات فيمكن إضافة الفانيليا لمربى الموز.

مكونات طبيعية لحفظ المربى

تضاف المكونات الطبيعية التالية وكأنها مواد حافظة، حيث تطيل عمر المربى وتحفظها لأطول مدة، كما تحفظها من "التسكير" وهو أول مراحل فساد المربى.

مكونات الحفظ: عسل الجلوكوز - الجيلي - الجيلاتين- عصير الليمون أو ملح الليمون.

المنكهات التي يمكن استخدامها مع جميع أنواع المربى حسب الرغبة

زنجبيل مطحون- قرفة عيدان أو مطحونة - قرنفل - يانسون نجمة - بشر برتقال أو عصيره يضاف لمربى الخضروات والحمضيات.

أما ماء الورد يضاف في نهاية خطوات تحضير المربى لأنه سريع التبخر ولا يترك على النار طويلا.

وكذلك الفانيليا تضاف في نهاية تحضير المربى كنكهة، ولا تترك على النار طويلا حتى لا يتحول طعمها إلى مرارة.