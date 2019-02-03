كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - إتفرج..لحظة سحل أفراد أمن سيدة حامل في مترو ستوكهولم بسبب التذكرة

كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو يوضح حراس أمن وهم يجرون سيدة حامل، برفقة ابنتها خارج قطار مترو أنفاق، دون أن يراعوا حالتها.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، كانت الحامل وابنتها البالغة 5 سنوات تجلسان بقطار يستعد للانطلاق من محطة "هوتورجيت" بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ليل الخميس الجمعة، عندما أقدم رجل الأمن على جرها من العربة القطار هي وابنتها.

وتحجج رجال الأمن بأن السيدة لا تحمل تذكرة سفر ليدفعوها نحو مقعد مجاور، دون أدنى مراعاة لحملها، ويسحبوها بشكل مهين خارج القطار.

وفي وقت لاحق، أدخلت المرأة، السمراء، إلى المستشفى مرتين من أجل التأكد من أن حملها لم يتأثر بتصرف رجال الأمن.

وقالت المرأة إن عناصر الأمن قبضوا عليها فورا بعدما أبلغتهم بأنها لا تستطيع العثور على تذكرتها، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا توسلها عندما قالت لهم إنها متعبة وتشعر بألم، وطردوها أمام أعين الكثيرين.