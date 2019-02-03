كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - الليلة بالكالتشيو - ميلان في ضيافة ذئاب روما بالـ"الاولمبيكو"

روما وميلان

يسعى روما لمصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز على ميلان فى مباراة الكلاسيكو التي تجمعهما في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاحد بملعب "الاولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتلقى روما هزيمة مذلة أمام فيورنتينا بنتيجة 1 – 7 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس إيطاليا.

ويحتل روما المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 34 نقطة، خلف ميلان صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة روما وميلان، في ظل الصراع المحتدم بين الفريقين على إحتلال المركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويواجه أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لنادي روما، خطر الإقالة من منصبه حال الخسارة في مباراة الكلاسيكو أمام ميلان، لاسيما وأن الهزيمة ستصعب من مهمة الفريق في التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا في ظل إتساع فارق النقاط مع ميلان إلى 4.

ويلتقى اليوم، سبال مع تورينو، وأودينيزي مع فيورنتينا، وجنوى مع ساسولو، والإنتر مع بولونيا ضمن منافسات الجولة ذاتها.