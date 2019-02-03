كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - اليوم - كلاسيكو تونسي بين النجم الساحلي والصفاقسي بالكونفدرالية
النجم الساحلي والصفاقسي
يلتقي فريق النجم الساحلي على ملعبه مع الصفاقسي التونسي وذلك اليوم الأحد في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
ويستضيف الملعب الأولمبي بسوسة معقل النجم الساحلي، مباراته ضد الصفاقسي في الكونفيدرالية الإفريقية وذلك في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وسيتم نقل مباراة النجم والصفاقسي في الكونفيدرالية الإفريقية عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD.
ويقع فريق النجم في المجموعة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية رفقة أندية؛ الصفاقسي التونسي وإينوجو رينجرز وساليتاس.
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