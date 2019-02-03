كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - اليوم - سموحة ضيفاً ثقيلاً على طلائع الجيش بالدوري المصري

سموحة وطلائع الجيش

يلتقى فريق طلائع الجيش نظيره سموحة، فى السادسة مساء، على ملعب «جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن الجولة الـ21 من الدورى.

يدخل الطلائع، بقيادة لوك إيميل، اللقاء، باحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات، بعد السقوط فى آخر جولتين، ويحتل الفريق المركز الثامن بـ24 نقطة.

فى المقابل، يأمل سموحة، بقيادة عادل عبدالرحمن، فى العودة لسكة الانتصارات، لا سيما أنه لم يحقق الفوز إلا فى أربع مباريات منذ بداية الموسم، محتلاً المركز التاسع بـ24 نقطة.