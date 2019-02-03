كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - توفيق عكاشة: بحب ترامب ومعجب بيه-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه معجب بالرئيسين الأمريكي ترامب، والروسي بوتين، مضيفا: "معجب بيهم إعجاب شديد"، لافتا أن ترامب بدأ يستخدم الخطاب المسيحي في خطابه، منوها بأن ترامب يواجه اتهام بأنه يهودي ويخفي الأمر، ولهذا بدأ يعظم من شأن الخطاب المسيحي.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الرئيس الروسي يستخدم الخطاب المسيحي لمواجهة مشكلة عدم الإنجاب، حيث أن الشباب في روسيا يقيمون علاقات بدون زواج، ويمنعون الإنجاب، ولهذا بدأ يشجعهم على الزواج باستخدام الخطاب الديني.