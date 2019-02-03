كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - غوتيريس: يجب حماية الفلسطينيين بعد تفويض بعثة المراقبة الدولية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أمله في إمكانية التوصل لاتفاق لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية بعدما قالت إسرائيل إنها سوف تعلق تفويض بعثة مراقبة دولية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان يوم السبت إن غوتيريس "ممتن" للدول الخمس التي أسهمت في الحيلولة دون اندلاع صراع وحماية الفلسطينيين في ظل وجود بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل على مدار اثنين وعشرين عاما.

وأمس الجمعة، أدانت الدول المشاركة في بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل في بيان مشترك قرار الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد بعدم تمديد بعثة قوة المراقبة في المدينة المضطربة.

يعيش المئات من #المستوطنين اليهود المتطرفين في حراسة الآلاف من الجنود في قلب الخليل التي يقطنها ما يزيد على 200 ألف فلسطيني.