كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 صباحاً - محمد بن راشد يصل السعودية .. وهذه تفاصيل الزيارة

زار نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد، المملكة العربية السعودية.

وأعرب محمد بن راشد، عن سعادته بزيارة محافظة العلا السعودية، والتى زارها برفقة حمدان بن محمد بن راشد، أمس السبت.

وتحدث حاكم دبي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر عما يفعله الملك سلمان وولي عهده في السعودية:"في عاصمة الجبال وعاصمة التاريخ والآثار في العلا حضارات تعاقبت هنا وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة".

وشهدت محافظة العلا مؤخرا بطولة كأس "خادم الحرمين الشريفين" لسباق القدرة والتحمل، والتى حضر حفل ختامها محمد بن راشد.