التوتر يُطيل مدة الدورة الشهرية.. إليك وسائل للتغلب عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-

أفادت مجلة طبية نمساوية بأن التوتر النفسي الدائم له تأثير سلبي على الحيض؛ نظرا لأنه يُحدث خللا بالتوازن الهرموني بالجسم.

وأوضحت مجلة "وومان" المعنية بالصحة والموضة والجمال أن التوتر النفسي الدائم قد يؤدي إلى استمرار الدورة الشهرية لمدة أطول أو أقصر من الطبيعي أو تباعد الفواصل الزمنية بين دورة وأخرى أو انقطاع الحيض تماما.

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