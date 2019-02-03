كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:31 صباحاً - اليوم - الزمالك يتسلح بالتاريخ في مواجهة جورماهيا بالكونفدرالية

الزمالك

عندما يحل الزمالك في الثالثة عصر اليوم الأحد ضيفا على جورماهيا الكيني، فإنه لن ينسى أبدأ أن منافسه كان مفتاح تتويجه بأول لقب إفريقي في مسيرته.

ويحل الزمالك ضيفا على جورماهيا في إطار الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق أن التقى الزمالك فريق جورماهيا في مناسبة واحدة، كانت في دور الـ16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1984 وحينها تأهل الزمالك للدور التالي مباشرة بعد إلغاء مباراة الفريقين في الدقيقة 38 بسبب اعتداء لاعبي الفريق الكيني على حكم اللقاء بعد تقدم القلعة البيضاء، حينها واصل الزمالك مسيرته حتى النهائي، وتوج بأول ألقابه الإفريقية.

ويسعى الفريق لاستعادة بطولاته الإفريقية بعد غياب طويل، استمر نحو 16 عاما، وتحديدا منذ توج بلقبي دوري الأبطال والسوبر الإفريقي عام 2002.

الزمالك الذي يقدم موسما محليا رائعا لم يخسر فيه سوى مباراة واحدة، وتصدر فيه بطولة الدوري، يسعى لاستنساخ نجاحاته إفريقيا، وتحقيق انتصار يضمن له صدارة مبكرة للبطولة.

لكن بالرغم من نجاحاته محليا لم يحقق الفريق أي انتصار إفريقي خارج ملعبه، حيث خسر بهدفين دون رد من القطن التشادي في الدور التمهيدي الأول، وتعادل سلبا أمام اتحاد طنجة المغربي في الدور التمهيدي الثاني، علما بأنه فاز على ملعبه في المرتين بنتائج كبيرة 7-0 و3-1 على الترتيب.

جورماهيا كان قد بدأ مشواره الإفريقي في الموسم الحالي من الدور التمهيدي لدوري الأبطال، حيث فاز 1-0 على بيج بولتس المالاوي، وخسر إيابا بنفس النتيجة، ليحتكما لركلات الترجيح التي انتهت لصالحه بنتيجة 4-2، قبل أن يواجه لوبي ستارز النيجيري ويفوز ذهابا 3-1، ويخسر إيابا 2-0 ليودع البطولة.

وانتقل جورماهيا لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية وتغلب ذهابا 2-1 على نيو ستار دي دوالا الكاميروني، قبل أن يتعادل سلبا في الإياب، لتضعه القرعة في المجموعة الرابعة بجانب الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري.

ووصل الزمالك فجر الجمعة إلى كينيا للاستعداد للمباراة، لكنه عانى من إصابة مفاجئة للاعبه عبد الله جمعة خلال مران اليوم ذاته، قبل أن يعود للمشاركة في مران السبت.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك الزي الأبيض الكامل فيما يظهر حارس الفريق بالزي البنفسجي، في المقابل سيرتدي فريق جورماهيا الزي الأخضر وسيظهر الحارس بالطاقم البرتقالي.