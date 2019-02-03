كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:31 صباحاً - حالة الطقس اليوم في المحروسة والدول العربية

تهب الآن عاصفة شتوية قوية غير متوقعة على مختلف أنحاء القاهرة والمحافظات، بشكل يخالف توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

كان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسناً في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء بداية من الأربعاء الماضي وحتى اليوم الأحد.

وأضاف عبدالعال خلال لقاء مع إبراهيم عزت، مراسل برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد أي ظواهر جوية سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل عن المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، يتراوح بين 2 لـ3 درجات مئوية، منوهاً إلى أن الجو لطيف وقابل للخروج في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد عبد العال، أن البحرين الأحمر والمتوسط مهيئان لكافة الأنشطة البحرية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 20

دمنهور 07 20

الإسكندرية 07 19

بلطيم 07 19

مطروح 09 19

السلوم 10 21

سيوة 03 24

بورسعيد 14 19

دمياط 13 19

الزقازيق 08 20

الاسماعيلية 05 21

السويس 10 21

العريش 13 20

رفح 13 19

رأس سدر 11 21

نخل 00 21

نويبع 13 23

طابا 12 21

كاترين 00 19

الطور 12 20

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 23

الفيوم 09 22

بنى سويف 08 22

المنيا 06 22

أسيوط 06 22

سوهاج 07 23

قنا 08 25

الأقصر 07 26

أسوان 10 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 12 25

شلاتين 17 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 25

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 14 27

الرياض 13 26

المنامة 16 21

أبوظبى 18 27

الدوحة 16 24

الكويت 10 22

دمشق 01- 13

بيروت 12 17

عمان 03 15

القدس 04 14

غزة 07 19

بغداد 06 20

مسقط 20 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 10 26

تونس 07 20

الجزائر 06 14

الرباط 08 15

نواكشوط 15 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 08

اسطنبول 06 13

اسلام اباد 04 18

نيودلهى 08 20

جاكرتا 24 28

بكين 02- 06

كوالامبور 24 31

طوكيو 01 09

أثينا 10 14

روما 10 14

باريس 01 05

مدريد 04 10

برلين 01 03

لندن 01 04

مونتريال 12- 10-

موسكو 04- 01-

نيويورك 06- 01-

واشنطن 05- 01