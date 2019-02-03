كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:31 صباحاً - خليها تصدي: 90% تراجعا في نسبة مبيعات السيارات

كتبت : شيرين عصملي

أكد محمد شتا، المتحدث الرسمي باسم حملة "خليها تصدي"، أن هناك انخفاضا ملحوظا في مبيعات السيارات خلال شهر يناير بنسبة 90%.

وأشار "شتا"، خلال حديثه لبرنامج "بداية طريق"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن تصريحات الوكلاء والموزعين أثارت استفزاز وغضب المستهلكين، الأمر الذي دفعهم للعزوف عن الشراء.

وأكد أن بعض الموزعين ووكلاء السيارات يحصلون على هامش ربح مبالغ فيه، وهذا أمر لا يمكن قبوله مجددًا، موضحًا أن الحملة أثرت على مبيعات السيارات الأمر الذي دفع بعض الموكلين للاستجابة للحملة وخفض الأسعار.