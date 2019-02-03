كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:31 صباحاً - البحوث الزراعية تطمئن الشعب المصري: "مسيطرين على الجراد"
كتبت : شيرين عصملي
طمأن الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، الشعب المصري بعد هجوم الجراد على المحاصيل، مؤكدا انهم سيطروا على الموقف.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد على، إلى أن المشكلة المتعلقة بتسلل الجراد القضاء على كل ما هو أخضر، وهو ما يشكل خطرا على المحاصيل المصرية.
ولفت إلى أنه يتم القضاء على الجراد بالمكافحة الكاملة، وهذا ما تقوم به وزارة الزراعة، معقبًا: "الموضوع المتعلق بهجوم الجراد على مصر تحت السيطرة ولا داعي للقلق".
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