كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:31 صباحاً - سمير غطاس : مصر لم تلتزم بنص الدستور فيما يتعلق بتطوير التعليم

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور سمير غطاس، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مصر لم تلتزم بما نص عليه الدستور فيما يتعلق بتطوير التعليم، لافتَا إلى أن مشكلة مصر الفترة الحالية تتمثل في عدم تطوير التعليم.

وأضاف "غطاس"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على فضائية"bbc عربي"، مساء السبت، أن ترتيب مصر وفقَا لجودة التعليم متخلف جدًا، فتحتل مصر المرتبة 134 من 140 دولة، وهذا موقع متأخر للغاية.

ولفت إلى أن سبب تخلف التعليم في مصر عدم وجود سياسية ثابتة لتطوير التعليم، فكل وزير يأتي يقوم بنسف أي منظومة قائمة، لذلك هناك حاجة لإعداد مفوضية مستقلة لوضع سياسات للتعليم، وللإشراف على تنفيذها.