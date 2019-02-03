هل تنتهي علاقة هيفاء وهبي ومدير أعمالها بالزواج؟.. مواقف تُجيب

لايزال محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يثير الجدل، حول علاقته بالأخيرة، فبعبارات الغزل والمفاجآت، يخرج علينا بين الحين والآخر ليرسل لهيفاء رسالة غامضة.

ومؤخرًا تحدث البعض حول وجود علاقة حب تربطهما معًا، إلا أنه لم يؤكد أحد من الطرفين وجود العلاقة أو ينفيها.

واليوم نشر "ويزري" تدوينة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأرفقها بصورة لهيفاء كُتب عليها "حب" باللغة الإنجليزية، وعلق عليها كاتبا: "قبل هيفا كانت حياتي كدة، وبعد ما دخلت حياتي بقت كده".

الأمر الذي أعاد الجدل حولها والسؤال عن طبيعة علاقتهما من قٍبل الجماهير، فلم تكن تلك التدوينة هي الأولى، التي يتغزل بها مدير الأعمال بهيفاء، فسبقها عديد من المواقف:

"أحببتك فارتقى الإحساس"

بنهاية 2018، غرد "ويزري" لهيفاء، عبر تويتر قائلًا: "أحببتك.. فارتقى الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء شائعة يتداولها الناس"، جاءت التعليقات تحمل المُباركات والتهاني للثنائي.

خاتم مماثل:

نشرت الفنانة اللبنانية، في الفترة الأخيرة صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مرتدية خاتما في يدها اليسرى، يشبه الخاتم الذي ظهر به محمد وزيري، مدير أعمالها، في يده اليسرى أيضا، مما أثار الجدل حولهما، وزادت الشائعات حول خبر زواجهما.

مفاجأة عيد الميلاد:

احتفلت الفنانة اللبنانية، في مارس الماضي، بعيد ميلادها، والذي حرص "وزيري" على تحضير مفاجأة خاصة لها، بتلك المناسبة، وحينها نشرت هيفاء أنها كانت تنوي الغناء بأحد الفنادق، وعند حضورها فوجئت بحفل خاص لعيد ميلاده، كان أعده مدير أعمالها، ليفاجئها بحضور أصدقائها وذويها.

ونشرت "هيفاء" الصور موجهة الشكر للأخير قائلة، "شكرا محمد وزيري لأنك عطول بتخليني مبسوطة حتى بأصعب الأوقات، شكرا للي بيحبوني وشكرا لكل الأمنيات الحلوة اللي ما وقفت وشكرا لكم الحب الهائل اللي عمشوفو من الفانز.. أنا بحبكن كتير الله ما يحرمني منكم".

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