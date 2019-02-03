معلومة تهمك| نصائح للحفاظ على شعرك من التساقط

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإبطاء أو وقف تساقط الشعر، وعن أسباب تساقط الشعر هناك بعض الحالات، مثل تساقط الشعر بعد الحمل أو أن الشعر قد يتحلل من تلقاء نفسه وهو أمر طبيعي تماما.

وعندما يكون فقدان الشعر بشكل مستمر، فإنك تحتاجي أن تستشيري طبيب، أما إذا كان فقدان الشعر ناتجاً عن أمور مثل مشاكل الغدة الدرقية، أو الإجهاد ، أو التهابات في فروة الرأس ، أو الحاصة الأندروجينية ، أو ببساطة الشيخوخة، فنقدم لكي عدة نصائح لوقف تساقط الشعر.

- تناول الخضار والأعشاب الطازجة

كشفت دراسة عام 2018 أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الخضار النيئة والأعشاب الطازجة، قد يقلل من خطر الصلع الوراثى "نمط صلع الأنثى أو صلع النمط الذكوري" أو يبطئ ظهوره، ولوحظت أفضل النتائج عندما استهلك المشاركون بالدراسة كميات كبيرة من هذه الأطعمة مثل البقدونس والريحان وسلطة الخضار أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع.

- البروتين

تتكون عادة بصيلات الشعر من بروتين يسمى الكيراتين، ولاحظت دراسة أجريت لمدة عام واحد على 100 شخص يعانون من تساقط الشعر وجود عدة عيوب تغذوية في المشاركين، بما في ذلك الأحماض الأمينية التي تشكل لبنات بناء البروتين، في حين لاحظ الباحثون أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات ، فإن تناول حمية غنية بالبروتين قد يساعد في منع تساقط الشعر،وتشمل الخيارات الصحية الأطعمة مثل البيض والمكسرات والبقول والبازلاء والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدجاج والديك الرومي.

- فيتامين "أ"

فيتامين (أ) ثبت أنه يزيد من معدل نمو الشعر، وقد يساعد هذا الفيتامين أيضًا في إنتاج الزهم، والحفاظ على فروة الرأس بشكل أكثر صحة وقادرًا على الاحتفاظ بشعر أكثر، لذا عليكي الاهتمام بالأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل البطاطا الحلوة ، والفلفل الحلو، السبانخ والعديد من الأطعمة الأخرى.

- الفيتامينات

لقد قرر العلماء أن الفيتامينات A، B، C ، D والحديد والسيلينيوم والزنك جميعها مهمة لنمو الشعر والاحتفاظ به ، خاصة مع دوران الخلايا، ويمكنك العثور على الفيتامينات المتعددة اليومية في معظم الأطعمة أو الصيدليات أو اطلب من طبيبك وصفها لك.

- البيوتين

البيوتين وهي فيتامين H أو B7 يشارك في تصنيع الأحماض الدهنية في الجسم، وهذه العملية ضرورية لدورة حياة الشعر وقد تعاني من تساقط الشعر إذا كان لديك نقص.

- الغسيل المنتظم

غسل الشعر بشكل يومي قد يحمي من تساقط الشعر عن طريق الحفاظ على فروة الرأس صحية ونظيفة، وعليكي استخدام شامبو خفيف فالمكونات الحادة قد تجف الشعر وتتسبب في كسره ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

- زيت جوز الهند

وفقا لدراسات أجريت في عام 2018، اكتشف الباحثون أن زيت جوز الهند قد يساعد في منع تلف الشعر عند التعرض للضوء والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويعتبر حمض لوريك الموجود في زيت جوز الهند يساعد على ربط البروتين في الشعر، وحمايته من الكسر وقد يساعد زيت جوز الهند فروة الرأس على تحسين تدفق الدم ويساعد في إعادة النمو.

- زيت الزيتون

يمكن استخدام زيت الزيتون لحالة الشعر الثقيل ، وحمايته من الجفاف والكسر المرتبط به، ويعتبر زيت الزيتون أيضًا مكونًا أساسيًا في النظام الغذائي المتوسط، والذي قد يساعد في إبطاء فقدان الشعر الوراثي من الممكن أن تضعي ملعقتين من زيت الزيتون مباشرة على الشعر وتركهما لمدة 30 دقيقة قبل غسلهما.

- اختيار تسريحة بسيطة

ابتعدي عن صنع الضفائر الضيقة أو ذيل الحصان التي قد تسحب الشعر على الجذر ومن المحتمل أن تؤدي إلى إراقة مفرطة منه، واتركى شعرك جافًا لتجنب إزعاج فروة الرأس وقد تتسبب أجهزة تسخين الحرارة مثل المشابك أو مكاوي الشعر ، في تلف أو كسر عمود الشعر.

- استخدام الصبغة والمواد الكيميائية

العلاجات الكيميائية، مثل التجاعيد أو لون الشعر ، قد تضر الشعر وفروة الرأس، اسألى المصمم عن البدائل، مثل أصباغ الشعر العضوية وغيرها التي لا تحتوي على الأمونيا أو البيروكسيد أو بارفينيل دينيمين (PPD).

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