بعيدا عن المنتجات التجارية.. باحثون يطورون عقارا يخلصك من البدانة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ظهرت العديد من العقاقير والمشروبات التجارية التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد، لكن هل تلك الأدوية فعالة وآمنة؟

طوّر باحثون في جامعة كوين ماري بلندن، عقارًا يمكنه المساعدة في التغلب على البدانة، ووفقاً لـ"ديلي ميل" فالعقار الجديد يعمل على قمع الشهية، وخداع الدماغ وحمله على الاعتقاد بالشبع.

وذكرت الصحيفة، أنّ الباحثين اختبروا العقار عمليًا في المختبر لأكثر من 4 سنوات، وأنهم بدأوا حديثًا بتجربته على البشر، نقلًا عن موقع جريدة "البيان" الإماراتية.

والأقراص مليئة بمزيج من الزيوت الطبيعية على شكل مكملات غذائية يتم تناولها قبل كل وجبة، فتُرسل مباشرة إلى أسفل الأمعاء الغليظة، وتسبب إفراز بعض الهرمونات، المثبطة للشهية.