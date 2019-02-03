طبيب أعصاب يبتكر علاجًا جديدًا للصداع النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الدكتور (لارس نيب) ابتكار علاج جديد للصداع النصفي، وهو أول علاج من نوعه لهذا المرض؛ فالعلاج السابق يعتمد على أدوية تعالج أمراضًا أخرى أيضًا، مثل الصرع أو حاصرات بيتا.

وأوضح طبيب الأعصاب الألماني أن العلاج الجديد هو حقنة تهاجم مادة CGRP ومستقبلاتها، علما بأن هذه المادة التي تندرج ضمن النواقل العصبية تلعب دورًا كبيرًا في نوبات الصداع النصفي، وفقًا لـ"د ب أ"، نقلًا عن موقع جريدة "البيان" الإماراتية.

وأضاف "نيب" أن العلاج الجديد يسهم في خفض عدد نوبات الصداع النصفي إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن المريض يمكنه حَقن نفسه كل 4 أسابيع لمواجهة الصداع النصفي المزمن، الذي تمتد نوباته 15 يومًا في الشهر.