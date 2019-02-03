كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 صباحاً - آمنة نصير تهاجم حملة "المجد لخالعات الحجاب"

كتبت : شيرين عصملي

هاجمت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، حملة "المجد لخالعات الحجاب والنقاب".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد على،: "أندهش جدا في هذه المرحلة من هذا الشطط في القول والآراء وادعاء الحرية، ويجب أن يعلم الجميع حجم الحرية التي يجب أن نتشدق بها".

وأشارت إلى أنها تعتبر الحجاب زيًا محتشمًا، ويعد موروث الناس أجمع، لافتة إلى أن الإسلام بسط من هذا الزي المحتشم ولم يجعل له قيودا التي عرفته الشريعة اليهودية وبعض المسميات المسيحية، متسائلة: من الذي يضايق السيدات من هذا الزي الذي يحترم شكل المرأة والأداء لها بأن تكون في حالة من الراحة النفسية وهي تسير إلى عملها أو أثناء تجولها؟.

وتابعت: "أتعجب من هذه الحملة الرعناء لهذا الزي المحتشم الذي يملأ المرأة وقارًا واحترامًا وتقديرًا، لافتة إلى أن جمال المرأة بأن لا تجعل أجزاء من جسدها لا تكون "سداح مداح" لمن ينظر لها، والحجاب قمة في الوقار والكرامة واحترام كينونة المرأة".