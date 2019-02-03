كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 صباحاً - محمد أبو حامد : رد فعل المصرين على تعديل الدستور قبول حذر

كتبت : انجي بيومي

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجان ستبدأ غدا في العاشرة صباحا، وسيتم خلالها مناقشة مقترح تعديل الدستور، متوقعا أن يمتد تعديل الدستور إلى 17 مادة.

وأشار "أبو حامد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه وقع على طلب تعديل الدستور، لرؤيته أن الدستور في حاجة إلى تعديل بعض مواده.

وأضاف أن رد الفعل حول تعديل الدستور، يمكن وصفها بالقبول الحذر، منوها بأن المصريين يجب أن يشاركوا في التصويت على تعديل الدستور بشكل أكبر من نسبة المشاركة على تعديل دستور 2014.

أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.