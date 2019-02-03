كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:41 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأحد 3-2-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

نقدم فذ هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 3 فبراير 2019، والقنوات الناقلة.

يبدأ اليوم بالمباراة الأهم للشارع المصري. يحل الزمالك ضيفا على جور ماهيا في كينيا بالثالثة عصرا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية. تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق علي محمد علي.

وفي إنجلترا، يلعب ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2، ثم يلعب مانشستر سيتي مع أرسنال الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2 أيضا.

ويلعب ريال مدريد مع ألافيس الساعة العاشرة إلا ربع مساء في الدوري الإسباني. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا يلعب روما مع ميلان الساعة التاسعة والنصف مساء في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

أما في السعودية، فيلعب أحد الذي يضم بين صفوفه أحمد جمعة ومؤمن زكريا لاعبا المصري والأهلي، مع الاتفاق الذي يضم بين صفوفه حسين السيد الساعة السابعة والربع مساء. تذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

أما أتروميتوس الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة المحترف المصري، فيلاقي لاريسا الساعة الخامسة والربع مساء في الدوري اليوناني.

وأخيرا، يلعب سبورتنج لشبونة مع بنفيكا الساعة السابعة والنصف مساء في دربي لشبونة بالدوري البرتغالي.

جدول مواعيد مبارياتاليوم والقنوات الناقلة .. الأحد 3 / 2 / 2019 بتوقيت القاهرة..

الكونفدرالية الإفريقية

جور ماهيا الكين ضد نادي الزمالك الساعة 3 عصراً

حسنية اغادير ضد الرجاء البيضاوي الساعة 6 مساءاً

النجم الساحلي ضد الصفاقســــي الساعة 6 مساءاً

الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد ديبورتيفو آلافيس .. الساعة 21:45 مساءاً (بي إن سبورتس)

إيبار ضد جيرونا .. الساعة 19:30 مساءاً (بي إن سبورتس)

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد .. الساعة 178:15 مساءاً (بي إن سبورتس)

فياريال ضد إسبانيول .. الساعة 13:00 مساءاً (بي إن سبورتس)

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد آرسنال .. الساعة 18:30 مساءاً (بي إن سبورتس)

ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد .. الساعة 16:05 مساءاً (بي إن سبورتس)

الدوري الإيطالي

روما ضد ميلان .. الساعة 21:30 مساءاً (بي إن سبورتس)

إنتر ميلان ضد بولونيا .. الساعة 19:00 مساءاً (بي إن سبورتس)

أودينيزي ضد فيورنتينا .. الساعة 16:00 مساءاً (بي إن سبورتس)

جنوى ضد ساسولو .. الساعة 16:00 مساءاً (بي إن سبورتس)

سبال ضد تورينو .. الساعة 13:30 مساءاً (بي إن سبورتس)

الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد باريس سان جيرمان .. الساعة 22:00 مساءاً (بي إن سبورتس)

سانت إيتيان ضد ستراسبورج .. الساعة 18:00 مساءاً (بي إن سبورتس)

نيم ضد مونبلييه .. الساعة 16:00 مساءاً (بي إن سبورتس)

الدوري الألماني

شتوتجارت ضد فرايبورج .. الساعة 19:00 مساءاً (بي إن سبورتس)

أوجسبورج ضد ماينز .. الساعة 16:30 مساءاً (بي إن سبورتس)

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أحد ضد الاتفاق .. الساعة 19:15 مساءاً (السعودية الرياضية)

الفيصلي ضد الحزم .. الساعة 14:40 مساءاً (السعودية الرياضية)

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد سموحة .. الساعة 18:00 مساءاً