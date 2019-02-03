كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:41 صباحاً - نائب عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي : تكليف مش تشريف
كتبت : انجي بيومي
قال النائب حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سيكون تكليف وليس تشريف؛ فمصر دورها ريادي وليست دول عادية.
وأضاف "بخيت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء السبت، أن مصر لها قبول في إفريقيا، وخلفيتها كبيرة جدًا في ملف التعامل مع القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن عودة مصر للقارة الإفريقية ليس عودة عام لرئاسة الاتحاد، ولكنها نبحث عن دور كبير، والأهم أن مصر نجحت في اتخاذ خطوات نحو التمهيد لريادة أمنية وسياسية خاصة بعد استضافة نصف دول القاهرة في مؤتمرات لمكافحة الإرهاب.
وتابع عضو مجلس: "مصر تعود بقوة بكامل أجهزتها لإفريقيا".
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