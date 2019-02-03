كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:41 صباحاً - سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات جروس مدرب الزمالك.. اتفرج

سيد عبد الحفيظ

سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من تصريحات كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بشأن المقارنة بين بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكان جروس قد صرح بأن بطولة الكونفدرالية هذا الموسم تعد أقوى من دوري الأبطال، نظرًا لما تمتلكه من أندية ونتائج المباريات.

ورد عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلًا: "إنت بتتكلم في ايه صلي على النبي في قلبك".

وواصل: " كيف تكون بطولة الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال".

وتابع: "نحن أكثر فريق يلعب مباريات، ولديه ضغط بشكل كبير، ولا نشتكي، ولو لنا أي حق لن نفرط فيه".

أوضح: "الأهلي عبر تاريخه طالما له حق لن يفرط فيه، مجلس إدارة الأحمر أرسل خطابًا لاتحاد الكرة ردًا على ما أثير من تصريحات حول مباريات الفريق بالدوري".

وفاز الأهلي على نظيره سيمبا التنزاني، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد برج العرب.