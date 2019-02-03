كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:41 صباحاً - توفيق عكاشة يعطي دروسا في أضرار الذقن الطويلة-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
قال الإعلامي توفيق عكاشة، "الذقن الطويلة مضرة بالصحة ومش وقتها".
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن أحدث الأبحاث الأمريكية أكدت أن إطلاق الشباب لحيتهم تماشيًا مع الموضة يؤدي إلى إصابة الوجه بالبكتيريا.
وأكد أن حالة التقلبات الجوية ووجود العواصف يؤدي إلى نفاذ الأتربة بين شعر اللحية وتتسبب في إلحاق الضرر بالبشرة، لافتًا إلى أن توقيت هذه الصيحة من شعر اللحية غير مناسب في ظل ملاحقة الجماعة الإرهابية.
وأشار إلى أن صيحة إطلاق شعر اللحية وتهذيبها ليس له علاقة بالتدين، ولكنه مرتبط بالموضة، لافتا أن هناك الكثير من الشباب ممن يتبعون هذه الموضة لا يؤدون الصلوات ومنهم غير مسلمين.
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