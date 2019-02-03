آلام الظهر .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الدكتورة كارولين فيركمايستر إنه يمكن مواجهة آلام الظهر البسيطة بالحركة، ويمكن التغلب على الشد والتقلص بالمشي وتمارين الإطالة، وليس بالراحة على عكس المعتقد الشائع.
وأضافت طبيبة العظام الألمانية أنه يمكن أيضاً تعاطي المسكنات كالإيبوبروفين لمدة لا تزيد عن 3 أيام متواصلة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج آلام الظهر، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الوخز، أو الخدر، فيجب استشارة طبيب عظام لتحديد سبب الألم الحقيقي، وعلاجه في الوقت المناسب.
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