كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - عكاشة يناشد السيسي بعقد بروتوكولات ثقافية مع خمس دول عربية
كتبت : شيرين عصملي
ناشد الإعلامي توفيق عكاشة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد بروتوكولات ثقافية مع دولة المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس ومع ليبيا بعد أن تفوق من كبوتها، لافتا أنه لابد من أن تعرض المسرحيات المصرية على مسارح تلك الدول.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه لا بد وأن تقام حفلات غنائية لمطربين مصريين في تلك الدول، مؤكدا أن نهضة مصر ستتحقق بالتعاون بيننا وبين الدول المختلفة.
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