كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - عكاشة بيفسر قرءان.. "حرف الميم في سورة الروم يشير لمصر"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك سور كثيرة في القرآن بدأت بأحرف، ويرى المفسرين والمجتهدين أن تلك الأحرف تعبر عن رموز لها شفرات، لافتا أن سورة الروم والتي بدأت بـ"الم"، متوقعا أن يكون حرف الميم في سورة الروم يشير إلى مصر.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى ان هذا الأمر الذي يجعل مصر والقدس ومكة المكرمة أراضي مقدسة.