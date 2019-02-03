كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - سما المصري باكية على الهواء : كل مشكلتي في الحياة إني صريحة

كتبت : انجي بيومي

قالت الفنانة سما المصري، إنها تربت تربية أقاليم وفلاحين، متابعة: "أهلي ربوني زي ما أي بيت مصري بيربي ولاده، وبعد كده يعطوه مطلق الحرية وعلى أساسها يتحمل النتائج، ووالدتي ست غلبانة، ولما بتشوفني بعمل حاجة بتقولي ربنا يهديكي".

وأكدت "المصري"، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها "قطعوا الرجالة"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، وليست من عند البشر، مستكملة: "ربنا في ظهري، واتعودت على البهدلة ومش بتعب، حياتي كلها يا في قسم أو محكمة".

وأضافت: "مش من حق حد يحاسب حد، وفي محامين في مصر غاويين شهرة، مافيش ولا راجل محترم واسمه معروف وتقيل رفع عليا قضية، كلهم غاويين شهرة".

وانهارت الفنانة سماء المصري، من البكاء، على الهواء، قائلة: "أنا ببكي بسرعة جدًا، ولا أحب الوحدة، ولا الليل، ولا غروب الشمس، بخاف منهم"، مستطردة: "مش بكون مبسوطة بالناس إللي بتشتمني، وكل مشكلتي في الحياة إني صريحة وواضحة ولكن الناس بقت وحشة وبتحكم على المظهر، ومش عارفة بيجيبوا سيرة أهلي ليه"، متابعة: "أنا بمشي في الشارع بالنقاب بسبب الناس، الناس مش سايبين حد وأخلاقهم بقت وحشة جدًا جدًا".