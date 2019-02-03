كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - توفيق عكاشة يحذر من كارثة عالمية

كتبت : شيرين عصملي

حذر الإعلامي توفيق عكاشة، من كارثة عالمية، موضحا: "أننا قاب قوسين أو أدنى من الحرب العالمية الثالثة والتي ستعيد بناء الخريطة الجغرافية السكانية والاقتصادية في العالم".

وثمن "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، سياسة الرئيس السيسي في دفع حركة الاقتصاد في مصر، منوها بأن تحرير الاقتصاد المصري سيحقق ما قاله صندوق النقد الدولي عن مصر وتحقيقها طفرة كبيرة.

وأكد أن مصر ستكون واحدة من أفضل 7 اقتصاديات في العالم بحلول 2030.