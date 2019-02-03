كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - دبلوماسي سابق: السيسي سيحقق حلم جمال عبد الناصر

كتبت : شيرين عصملي

قال السفير محمد حجازي، إن مصر ستعمل على إطلاق مبادرة للمنطقة الاقتصادية الأفريقية الواحدة، ويأتي هذا في إطار تنفيذ حلم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الاتحاد وتعزيز دور مجلس السلم والأمن الإفريقي، وتمكين الاتحاد الإفريقي من القيام بأعبائه المالية، خاصة أن حجم المشاركة الخارجية في ميزانية الاتحاد الأفريقي تناقصت من 74% لـ54 % في عام 2015.

وتابع أن مصر ستعمل على تطوير مؤسسة السلم الأفريقي، ومواجهة الإرهاب والهجرة الغير شرعية بأفريقيا.