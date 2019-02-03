كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - فرج عامر عن توقيعه على تعديل الدستور : ليا الشرف..ومصر كلها هتقول رأيها

كتبت : انجي بيومي

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه وقع اليوم على طلب تعديل الدستور، معقبا: "ليا الشرف".

وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تعديل الدستور أمر طبيعي، متوقعا أن خلال مناقشات التعديل ستظهر مقترحات جديدة، مضيفا: "مصر كلها هتقول رأيها".

وأوضح أن مقترحات التعديل عندما سيتم تحويلها للجنة التشريع، سيكون هناك لجان استماع، مؤكدا أنه سيكون هناك تصويت للشعب على التعديل الذي يتم الانتهاء إليه.

وأكد أن التعديلات ستكون لصالح الشعب المصري، ووارد أن يتم إجراء تغييرات على التعديلات المطروحة، منوها بأنه سيتم طلب نقل جلسات مناقشة تعديل الدستور على الهواء.