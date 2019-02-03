كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - توفيق عكاشة: لاعبو منتخب قطر خرجوا من بطن مصرية-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المنتخب القطري شرف الكرة العربية في بطولة أمم آسيا 2019.
وتابع خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن دعم المنتخب العربي أمام نظيره الياباني في نهائي الكأس كان فرضًا على كل مواطن مصري وعربي.
وتابع: "في النهاية الشعب القطري هو عربي، ولاعبو منتخب قطر خرجوا جميعهم من بطن مصرية".
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