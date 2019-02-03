كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - "ضد الغلاء" تدرس طرح سيارات أوروبية بسعر التكلفة

كتبت : شيرين عصملي

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إنه اتفق مع 15 شخصًا على دعم مبادرة استيراد السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك من أجل كسر احتكار الوكلاء.

وأوضح "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد على، أن سعر إحدى السيارات حتى وصولها الموانيء المصرية 105 آلاف جنيه يتم بيعها حاليًا في مصر بسعر 240 ألف جنيه.

وأكد أن التجار والوكلاء لا يزالون يصرون على عدم تخفيض أسعار السيارات، مؤكدًا: "ندرس استيراد سيارات معفاة من الجمارك وبيعها بنفس التكلفة داخل السوق المصري"، لافتا أنه سيبحث استيراد السيارات من المغرب المعفاة من الجمارك طبقًا لاتفاقية أغادير.

وأشار إلى أن حملة "خليها تعنس" يقف وراءها وكلاء السيارات للسخرية من الشعب المصري ووصفه بأنه أصبح مصابًا بالهلاوس.