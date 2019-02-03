كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 04:09 صباحاً - حقيقة إلغاء مكاتب التنسيق

كتبت : شيرين عصملي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، حقيقة إلغاء مكاتب التنسيق السنوات المقبلة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحصة الأولى"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه من المستحيل إلغاء مكاتب التنسيق؛ كونها جهة رسمية تنسق مع وزارة التربية والتعليم لدخول الطلاب الجامعات، ولكن مع مرور الوقت قد يتم تعديل طريقة حساب المجموع لدخول الكليات.

وأكد أنه لا مساس بمكاتب التنسيق، لأنها نظام عادل لاحتساب درجات خريجي الثانوية العامة لدخول الجامعات، مضيفًا: "الاَن مبقاش فيه حاجة اسمها كليات قمة ويجب على الأسر التفكير في مستقبل الوظائف المحفزة".