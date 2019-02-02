"متخلهاش تعنس".. مدينة صينية تحدد المهر وأسعار الهدايا بين المخطوبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بعد ارتفاع نسب العنوسة في الصين، قررت مدينة "بويانج" الصينية إتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الزواج بين الذكور والإناث، أبرزها كان تحديد قيمة مهر العروس، وتحديد تكاليف الهدايا بين المخطوبين.

بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنج بوست" كانت تعليمات الحكومة تهدف إلى الحد من تكاليف هدايا الارتباط والزواج، رغم أن ذلك يتعارض مع العادات والتقاليد المتبعة، وشملت التعليمات الجديدة أن تكون قيمة المهر لا يزيد عن 60 ألف يوان (8.9 آلاف دولار).

وتُعد الهدايا بين المرتبطين همًا كبيرًا على كاهل أسر الشباب المقبلين على الزواج، خاصة أن متوسط الدخل السنوي بالمدينة بلغ في عام 2017 نحو 18 ألف يوان، أي ما يعادل نحو 2700 دولار.

وأكدت السلطات المحلية في مدينة "بويانج" أن تلك الخطوات تسعى لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الشباب وتأمل في تحقيق أهدافها بحلول 2020.

يذكر أن سبق واتبعت الحكومة الصينية سياسة الابن الواحد، التي توقف العمل بها في 2015، والتي أدت إلى انعدام توازن بين الجنسين، ليزيد عدد الرجال عن النساء بنحو 42 مليون فرد في 2017 في الصين، طبقاً لبيانات البنك الدولي.