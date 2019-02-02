كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - بالفيديو.. التعاون يصعق النصر بثلاثية في الدوري السعودي

التعاون

تلقى فريق النصر الأول لكرة القدم أول هزيمة له تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدرب الجديد، بعد أن خسر1-3 أمام مضيفه التعاون في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة لحساب الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد هذه الخسارة الثالثة للفريق النصراوي دورياً، في طريق منافسته على لقب البطولة المحلية.

النتيجة رفعت رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني.

سجل للتعاون البرازيلي بيترولينا عند الدقيقة "17" والكاميروني تاومبا – ركلة جزاء-" 33" و هيلدون – ركلة جزاء " 77" ، فيما سجل للنصر البرازيلي جوليانو " 40".

تقدم التعاون بهدف السبق عند الدقيقة 17 بواسطة البرازيلي نيلدو بيترولينا، وكاد المغربي نورالدين أمرابط، أن يدرك التعادل بعد أقل من 5 دقائق عندما تجاوز حارس المرمى، لكن مدافع التعاون أبعد الكرة التي كانت تتجه نحو المرمى الخالي.

واحتسب السولفيني دامير سكومينا حكم المباراة ركلة جزاء ضد النصر سجل منها الكاميروني لندر تاومبا الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 33، قبل أن يقلص البرازيلي جوليانو الفارق بهدف، مستفيداً من تمريرة فهد الجميعة عند الدقيقة 40 وسط احتجاجات لاعبو التعاون ليلجأ الحكم إلى تقنية "الفيديو"، التي أكدت صحة الهدف.

وفي الشوط الثاني، كاد التعاون أن يعزز تقدمه بهدف ثالث لكن العارضة أنابت عن الحارس الأسترالي براند جونز حارس النصر في التصدي لتسديدة سيدريك أميسي لاعب التعاون، وعاد حكم المباراة لاحتساب ركلة جزاء للتعاون سجل منها هيلدون الهدف الثالث عند الدقيقة 77 والذي انتهت عليه المباراة.

هذا، ويستضيف النصرنظيره القادسية الأربعاء المقبل، بينما يحل التعاون ضيفاً على الاتحاد السبت المقبل لحساب الجولة الـ19 من الدوري المحلي.