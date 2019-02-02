كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - كوكا يسجل في فوز أولمبياكوس برباعية على بانيونيوس

كوكا

حقق نادي أولمبياكوس فوزاً كبيراً على ضيفه بانيونيوس، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 19 من الدوري اليوناني على ملعب كارابساكي.

شوط أول انتهى من المباراة بدون أهداف بين الفريقين، وسط سيطرة على فترات من جانب أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني افتتح احمد حسن كوكا النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 68 بهدف أول، قبل ان يأتي الثاني عن طريق جيريرو في الدقيقة 77.

في الدقيقة 79 سجل لازاروس من ركلة جزاء الهدف الثالث، بينما اختتم النتيجة فوكوفيتش في الدقيقة 86 بالهدف الرابع.

بهذه النتيجة يصبح رصيد أولمبياكوس 45 نقطة في المركز الأول، بينما يأتي بانيونيوس في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.