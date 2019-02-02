كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - بالصور .. جلسه تصوير أنيقة للفنان "هاني شاكر"



خضع النجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير "فيينا"، ظهر خلالها بإطلالة كاجول؛، أثناء تصوير غلاف أغنيته الجديدة "بعمل نسيت". وانتهى أمير الغناء العربي من تسجيل أغنيته الجديدة "بعمل نسيت"، المقرر طرحها بمناسبة عيد الحب المقبل. أغنية "بعمل نسيت"، من كلمات عماد عبيد في أول تعاون مع النجم هاني شاكر، وألحان حسام الدين مصطفى، وتوزيع شريف حمدان.









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