كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - شاهد.. إيمان العاصي تهنىء الفنان أحمد داوود بعيد ميلاده

هنأت الفنانة إيمان العاصي، صديقها الفنان أحمد داود، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم وتمنت له أن يعيش حياة سعيدة دائمًا.

ونشرت إيمان، صورة جديدة تجمعهما وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيب يا بنتخ سنة سعيدة عليك وتفضل دايما ناجح ومتألق يارب".

يذكر أن احدث أعمال أحمد داود فيلم 122 والذي يتم عرضه حاليا بدور العرض وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.

ويضم الفيلم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي.

