كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - لأول مرة.. عرض للصوت والضوء بـ"الصينى" بالأهرامات
انطلق منذ قليل اول عرض للصوت والضوء بالصينى، فى منطقة الأهرامات، بحضور عشرات السائحين، وذلك لاول مرة فى تاريخ عروض الصوت والضوء.
شارك فى حضور العرض شى يوه وين، مدير المركز الثقافى الصينى، وسامح سعد، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، والجالية الصينية المقيمة في مصر.
وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، ان الصينين المقيمين فى مصر شاركوا حضور اول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية مجانا حيث اعد الصوت والضوء احتفالية كبيرة لهذة المناسبة بدعوة كبار الشخصيات العامة.
يذكر انه خلال الايام القليلة القادمة سيتم اطلاق اول عرض صينى بمعبد الكرنك وذلك خلال احتفالية كبيرة بالتعاون مع محافظة الاقصر .
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