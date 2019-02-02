كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - غدا.. سامح شكرى يلتقى مستشار رئيس وزراء اليابان



يلتقى سامح شكرى، وزيـر الخارجـية، صباح غد الأحد كنتارو سونورا، مستشار رئيس وزراء اليابان للشؤون السياسية والأمن القومى. ومن المقرر، عقد بعض المباحاثات، بين الجانبين لمناقشة ملفات مشتركة بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

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