كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - وفد ألمانى رفيع المستوى يصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، وفدًا ألمانيًا رفيع المستوى من اقتصاديين وبرلمانيين، برئاسة بيتر ألتماير، الوزير الألمانى الاتحادى للاقتصاد والطاقة.

تأتى الزيارة لمصر والتى تستمر يومين، للقاء عدد من المسؤولين لبحث وتعزيز سُبل التعاون المشترك ومواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم استقبال الوفد الألمانى، وإنهاء إجراءاته من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.

ويفتتح الوزير الألمانى مع وزير الصناعة والتجارة، الدورة الخامسة لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة يوم 4 فبراير، ويجرى خلال زيارته الأولى لمصر، لقاءات مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وعدد آخر من الوزراء فى الحكومة المصرية.

كما يتفقد كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم، ومحطة الكهرباء التى تدار بالغاز، والتى أنشأتها شركة سيمنز فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر، أيضا أن يحضر الوزير الألمانى مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية، إضافة لافتتاح الدورة الخامسة للجنة الإقتصادية الألمانية المصرية المشتركة يوم 4 فبراير 2019.