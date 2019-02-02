كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - صرف 5 آلاف جنيه إعانة لمتضرري المنزل المنهار بالمحلة

انتقل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إلى موقع المنزل الذي انهار اليوم بشارع نادي الشرطة بحي ثان المحلة الكبرى للاطمئنان على عدم وجود إصابات أو وفيات، ومتابعة عمل فرق الإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدنى بالموقع والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال فصل الكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها.

وقرر محافظ الغربية صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة من أسر المنزل المنهار وقيام لجنة هندسية فورًا من الإدارة الهندسية بحي ثان المحلة بمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار ومدى تأثرها بالانهيار وإعداد تقرير فنى عن ذلك وقد قامت اللجنة بعملها فورًا أثناء تواجد المحافظ بالموقع.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمديرية الإسكان بالغربية لمراجعة تقرير اللجنة الهندسية الخاصة بالحى وإعداد تقرير فنى نهائى عن حالة المنازل المجاورة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لحى ثان المحلة بترميم بلكونة بعقار مقابل للمنزل المنهار على نفقة المحافظة وقد قام الحى بالبدء في أعمال الترميم فورًا وأثناء وجود المحافظ بالموقع.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بتوفير مساكن إيواء عاجل للأسر المتضررة بالمنزل المنهار بمدينة الراهبين وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير وسائل إعاشة للأسر المتضررة من فرش وبطاطين وغيرها.

وأكد المحافظ أنه سيتم فتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب انهيار المنزل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.