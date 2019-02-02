انت الان تتابع تفاصيل خبر 25 % من مستشفيات السعودية غير معتمدة صحياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 09:52 مساءً - كشفت إحصائية صادرة عن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، أن إجمالي المستشفيات الحكومية والخاصة، والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة غير المعتمدة بلغت 25 %.

وأكدت الإحصائية التي نشرتها صحيفة "الوطن"، اليوم السبت، أن جهات الاختصاص شكلت زيارات للحصول على شهادة الاعتماد حتى نهاية 2018 لقرابة 116 مستشفى، وكانت المعتمدة 70، وغير المعتمدة 29.

وبين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، أنه يضع عدة اعتبارات قبل الاعتماد أولها، البنية، والأسرة، والكوادر وتصميم المستشفى، والنشاطات السريرية والإدارية وتدخلات رعاية المرضى.

وأضاف المركز في بيان له : "تشمل معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في أية منشأة، أن يكون للمستشفى أسرة متوافرة وكوادر عاملة، وتوفر مستلزمات العاملين الصحيين الشخصية الوقائية مثل القفازات والكمامات".