كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - جولة تثقيفية للطلاب الوافدين بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، زيارة تثقيفية للطلاب الوافدين بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وشهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا وثناءً كبيرًا من مختلف دول العالم وبخاصة الطلاب الوافدون الذين أثنوا ثناءً بالغًا على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف، والتى تناولت جميع قضايا الشريعة الإسلامية فى بحوث قيمة بأسعار مخفضة جدًّا.

وفى ختام الزيارة قام الطلاب الوافدون بجولات حرة بأجنحة معرض الكتاب، معربين عن سعادتهم البالغة وفرحتهم بالزيارة، مقدمين الشكر إلى معالى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة الذى لا يدخر وسعًا ولا يألو جهدًا فى خدمة أبناء العالم الإسلامى، وما يقوم به من جهد بالغ فى نشر الفكر الوسطى المستنير، مثمنين دور معاليه فى رعايته لهم علميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة معرض الكتاب الدولى.

وكان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد نظم الزيارة بنقل الطلاب وتوفير تذاكر دخول المعرض لهم بمعرفته الخاصة.